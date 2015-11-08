البث الحي
منوعات

ديوكوفيتش يحرز لقب باريس للأساتذة للمرة الرابعة

8/11/2015

توج لاعب التنس الصربي "نوفاك ديوكوفيتش" المصنف الأول عالميا، مساء (الأحد) بلقب بطولة باريس للأساتذة ليصبح أول لاعب يفوز بستة ألقاب في سلسلة الأساتذة خلال عام واحد بعد فوزه 6-2 و6-4 على البريطاني "أندي موراي" في نهائي بطولة باريس.

وفاز اللاعب الصربي بثلاث بطولات من الأربع الكبرى هذا العام وهي: أستراليا المفتوحة، وويمبلدون، وأمريكا المفتوحة، وضمن إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

وقال "ديوكوفيتش" بعد المباراة من داخل الملعب "أنا فخور وسعيد للغاية بالفوز بهذه البطولة مجددا. إنها بطولة رائعة وأفضل لاعبي العالم كانوا حاضرين".

وأصبح "ديوكوفيتش" أول من يفوز في باريس أربع مرات وأول من يحرز ثلاثة ألقاب متتالية هناك وقدم عرضا مذهلا في مواجهة موراي المصنف الثاني عالميا.

وسيخوض "ديوكوفيتش" البطولة الختامية للموسم في لندن بين 12 و22 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي مفعما بالثقة بعدما حقق الفوز في آخر 22 مباراة.

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

وزير الداخلية الفرنسي يهاجم المتظاهرين ويصفهم بـ"البلطجية"

A firefighter walks near a burning car during a protest against the "Global Security Bill'', that right groups say would make it a crime to circulate an image of a police officer's face and would infringe journalists' freedom in the country, in Paris, France, December 5, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes