ديوكوفيتش يحرز لقب باريس للأساتذة للمرة الرابعة

توج لاعب التنس الصربي "نوفاك ديوكوفيتش" المصنف الأول عالميا، مساء (الأحد) بلقب بطولة باريس للأساتذة ليصبح أول لاعب يفوز بستة ألقاب في سلسلة الأساتذة خلال عام واحد بعد فوزه 6-2 و6-4 على البريطاني "أندي موراي" في نهائي بطولة باريس.

وفاز اللاعب الصربي بثلاث بطولات من الأربع الكبرى هذا العام وهي: أستراليا المفتوحة، وويمبلدون، وأمريكا المفتوحة، وضمن إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

وقال "ديوكوفيتش" بعد المباراة من داخل الملعب "أنا فخور وسعيد للغاية بالفوز بهذه البطولة مجددا. إنها بطولة رائعة وأفضل لاعبي العالم كانوا حاضرين".

وأصبح "ديوكوفيتش" أول من يفوز في باريس أربع مرات وأول من يحرز ثلاثة ألقاب متتالية هناك وقدم عرضا مذهلا في مواجهة موراي المصنف الثاني عالميا.

وسيخوض "ديوكوفيتش" البطولة الختامية للموسم في لندن بين 12 و22 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي مفعما بالثقة بعدما حقق الفوز في آخر 22 مباراة.