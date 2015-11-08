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دراسة: الناس أكثر سعادة بدون "فيسبوك"

8/11/2015

عدد مستخدمي الفيس بوك النشطين هو مليار و55 مليون مستخدم

أفادت دراسة علمية أن الناس يكونون أكثر سعادة بدون استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الدراسة أعدها معهد بحوث السعادة الدنماركي (مايك ويكينغ) في كوبنهاغن، وأُجريت على 1095 شخصا ونشرتها شبكة التحرير الألمانية "أر إن دي" والتي تشمل 30 صحيفة.

وبحسب موضوع الدراسة، فإن نصف الأشخاص الذين أُجريت عليهم  تخلوا عن "الفيسبوك" لمدة أسبوع، بينما استمر النصف الآخر على النحو المعتاد.

وبعد سبعة أيام اكتشف فريق الدراسة أن الذين تخلوا عن الفيسبوك أصبحوا أكثر ارتياحاً وتوازناً وتركيزاً من الذين استمروا في استخدام الموقع الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستخدمي الموقع النشطين، بلغ  في الربع الثالث من العام  مليارا و55 مليون مستخدم، وذلك بزيادة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويزور أكثر من مليار مستخدم يوميا الموقع، 894 مليونا منهم عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت شركة "فيسبوك" عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ حجم إيراداتها المالية، في الربع الثالث من العام الحالي 2015، بلغ 4.5 مليار دولار، وصل الربح الصافي منها إلى 896 مليون دولار.

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