جيتار مسروق سعره يرتفع لـ2.4 مليون دولار

بيع جيتار مسروق بنحو 2.41 مليون دولار في مزاد في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية السبت.

وقال دارين جوليان البائع بالمزاد إن الجيتار وهو من نوع "جيه-160 إيه جبسون" المصنع في عام 1962، موضحا أن الجيتار ظل مملوكا لجون ماكاو لمدة عقود، والذي اشتراه أواخر الستينات من القرن الماضي دون أن يعلم أنه سرق من فرقة البيتلز الاسطورية قبل ذلك بعدة سنوات.

كما بيعت في نفس المزاد طبلة لفرقة البيتلز بحوالي 2.1 مليون دولار، لتسجل الطبلة والجيتار أعلى الأسعار لتذكارات موسيقى الروك أند رول.

وقال بائع الجيتار إن نصف الأموال التي سيتم الحصول عليها من بيع الجيتار الذي سرق من لينون ـ عازف البيتلزـ في حفل عيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول عام 1963 ستذهب إلى مؤسسة سبيريت الخيرية التي أسسها لينون وأرملته يوكو أونو.