بوتين يوقع مرسوما بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر

فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مرسوما بشأن فرض حظر مؤقت على الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر اعتبارا من اليوم 8 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء في نص المرسوم أنه "يفرض حظر مؤقت على شركات الطيران الروسية ونقل المواطنين من أراضي روسيا الفيدرالية إلى أراضي جمهورية مصر العربية".

هذا وتوصي الوثيقة الشركات السياحية بالامتناع عن بيع حجز الرحلات إلى مصر للمواطنين.

ويتوجب على الحكومة الروسية، بحسب المرسوم الرئاسي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المواطنين الروس من مصر، إضافة إلى ضرورة أن تنسق وزارة الخارجية الروسية الإجراءات ذات الشأن مع السلطات المصرية.

وكانت السلطات الروسية قد أرسلت فريقا من الخبراء إلى مصر للوقوف على المستوى الأمني للمطارات هناك، في الوقت الذي تم فيه إعادة نحو 11 ألف سائح روسي من مصر في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال "أركادي دفوركوفيتش" نائب رئيس الوزراء الروسي إنه تم في غضون الساعات الـ24 الماضية إعادة زهاء 11 ألف سائح روسي إلى البلاد، وسيتم اليوم (الأحد) نقل أعداد قد تفوق ذلك بعض الشيء، وربما يشهد اليوم عملا مضنيا على هذا الصعيد.

ولفت "دفوركوفيتش" النظر إلى أن عدد السياح الروس الذين تواجدوا في مصر حتى إعلان موسكو حظر تسيير الرحلات الجوية إلى هناك بلغ زهاء 80 ألفا.

وتابع "من البديهي أن عدد رحلات الإياب أقل منها خلال الأيام العادية، فيما سيزداد عددها طبعا مع حلول عطلة نهاية الأسبوع في روسيا يوم السبت والأحد. لم نواجه يوم أمس أية صعوبات، باستثناء بعض التعقيدات التي برزت حتى سوينا مسألة أمتعة السياح، إلا أن الرحلات استمرت في أعقاب ذلك بشكل منتظم ومن دون تأخير يذكر".

على صعيد متصل، حطت طائرتا شحن روسيتان في مطاري شرم الشيخ، والغردقة اليوم لنقل أمتعة السياح الروس إلى البلاد في إطار الإجراءات التي تتخذها روسيا للحفاظ على سلامة عودة مواطنيها من مصر.

وزارة الدفاع الروسية من جهتها أعلنت في بيان رسمي، أن طائرتي شحن عسكريتين من طراز "إيل-76" وصلتا إلى شرم الشيخ والغردقة لنقل أمتعة السياح إلى البلاد، على أن يبدأ إجلاء المواطنين إيابا بعد رفع الحظر المفروض بقرار من الرئيس "فلاديمير بوتين" على تسيير رحلات الركاب الجوية من روسيا إلى مصر.

وذكر "دفوركوفيتش" أن أول فريق من الخبراء الروس قد غادر إلى مصر اليوم للوقوف على المستوى الأمني للمطارات هناك.

وفي حديث صحفي أدلى به في مطار "فنوكوفو" في ضواحي العاصمة موسكو أشار إلى أن فريقا إضافيا من الخبراء الروس سيتوجه إلى مصر في وقت لاحق من اليوم.

وأضاف: "بودي الإعلان أن أول فريق من الخبراء قد توجه إلى مصر اليوم ليقفوا في غضون أيام مع نظرائهم المصريين على مستوى الإجراءات الأمنية المتخذة في المطارات المصرية، كما ستلتحق بفريق الخبراء اليوم كذلك مجموعة إضافية من المختصين للغرض نفسه".

ولفت النظر إلى أنه تقرر كذلك إيفاد فريق ثالث من الخبراء للتحقق من المستوى الأمني في المطارات المصرية الرئيسية، "ليعكف على تقديم توصيات تندرج في إطار تعزيز المستوى الأمني في المطارات هناك".

وكشف كذلك عن أن فرق الخبراء تضم مختصين من الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي "روس آفياتسيا" وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.