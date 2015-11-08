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بالفيديو :مازيمبي الكونغولي يفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا

8/11/2015

فاز نادي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، إثر فوزه على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين نظيفين.

وكان مازيمبي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الفوز ثأر مازيمبي من الكرة الجزائرية، بعد خسارته نهائي الموسم الماضي أمام وفاق سطيف الجزائري، ونال اللقب للمرة الخامسة في تاريخه متساويا مع نادي  الزمالك المصري في المركز الثاني على لائحة الفرق الأكثر تتويجا باللقب، خلف الغريم التقليدي للأخير الأهلي حامل الرقم القياسي للقب "8مرات ".

وهذا  النهائي هو  الثالث بين ممثلي الجزائر والكونغو الديموقراطية في تاريخ المسابقة بعد مواجهة شبيبة القبائل وفيتا كلوب عام 1981.

وضمن مازيمبي تمثيل القارة السمراء في كأس العالم للأندية المقررة في اليابان بين 10 و20 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، والتي عرف من المشاركين فيها حتى الآن ريفر بلات الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني وأمريكا المكسيكي وأوكلاند النيوزيلندي.

في المقابل اكتفى اتحاد العاصمة بإنجازه التاريخي المتمثل في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وحرم من إحراز اللقب القاري الأول في تاريخه.

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