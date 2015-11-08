بالفيديو .. عزت العلايلي : رئيس وزراء بريطانيا من الإخوان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مداخلة هاتفية تظهر عدم معرفة الممثل المصري "عزت العلايلي" باسم رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" حيث قال "جون براون رئيس وزراء بريطانيا جلياط، ورفض النزول لاستقبال الرئيس السيسي".

وأضاف أن "جون براون منتمي للإخوان، وفيه حاجة مش طبيعية، والأمريكان عارفين كويس جدا الفوضى الخلاقة، واللي إحنا فيه دلوقتي".

و يبدو أن العلايلي خلط بين عدة شخصيات في اسم واحد فجون براون هو مناضل أمريكي في سبيل حرية العبيد ولد في ولاية "كونيتيكت" في الولايات المتحدة الأمريكية في عائلة مؤلفة من 16 ولدا. وقد تشبع منذ طفولته بمبادئ معاداة العبودية.

وربما يقصد كذلك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون الذي شغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة ما بين يونيو 2007 ومايو 2010 .