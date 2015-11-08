البث الحي
منوعات

بالفيديو .. عزت العلايلي : رئيس وزراء بريطانيا من الإخوان

8/11/2015

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مداخلة هاتفية تظهر عدم معرفة الممثل المصري "عزت العلايلي"  باسم رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون"  حيث قال "جون براون رئيس وزراء بريطانيا جلياط، ورفض النزول لاستقبال الرئيس السيسي".

وأضاف أن "جون براون منتمي للإخوان، وفيه حاجة مش طبيعية، والأمريكان عارفين كويس جدا الفوضى الخلاقة، واللي إحنا فيه دلوقتي".

و يبدو أن العلايلي خلط بين عدة شخصيات في اسم واحد فجون براون هو مناضل أمريكي في سبيل حرية العبيد ولد في ولاية "كونيتيكت" في الولايات المتحدة الأمريكية في عائلة مؤلفة من 16 ولدا. وقد تشبع منذ طفولته بمبادئ معاداة العبودية.

وربما يقصد كذلك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون الذي شغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة ما بين يونيو 2007 ومايو 2010 .

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

وزير الداخلية الفرنسي يهاجم المتظاهرين ويصفهم بـ"البلطجية"

A firefighter walks near a burning car during a protest against the "Global Security Bill'', that right groups say would make it a crime to circulate an image of a police officer's face and would infringe journalists' freedom in the country, in Paris, France, December 5, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes