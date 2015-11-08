انتخابات بميانمار وحرمان مسلمي الروهينغيا من المشاركة

يحرم مسلمو الروهينغا من المشاركة والتصويت في الانتخابات

بدأت صباح اليوم الأحد نحو خمسين ألف مركز اقتراع في ميانمار في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية .

ويتنافس في هذه الانتخابات عدد من الأحزاب أبرزهم حزبا الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارض، وحزب اتحاد التضامن والتنمية الحاكم.

وحرم من المشاركة في الانتخابات من حيث الترشح والتصويت، مسلمو الروهينغيا. كما وضعت السلطات شروطا تعجيزية لتقليل عدد المرشحين المسلمين من أصول عرقية أخرى

ويشارك نحو 30 مليون ناخب يصوتون في الانتخابات بعد 25 عاما على الانتخابات التي ألغاها الجيش الذي يهيمن على الحياة السياسية منذ عقود.

وسمحت الحكومة في ميانمار لأول مرة لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات، في ظل تنديد المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان تندد بممارسات التضييق على المعارضين والأقليات المسلمة .

وحذرت الأمم المتحدة حكومة ميانمار بشأن حملات التحريض والكراهية ضد الأقليات المسلمة وفي مقدمتها الروهينغيا.