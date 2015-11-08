النيابة العسكرية بمصر تحبس حسام بهجت 4 أيام

الصحفي والمدون حسام بهجت

أمرت النيابة العسكرية بحبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العسكرية قد انتهت أمس من التحقيق مع بهجت، ووجهت له تهمتي إذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية ، ونشر معلومات تضر بالسلم العام

وتضامن عدد من المنظمات المحلية والدولية مع بهجت ، من بينها منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي طالبت بالإفراج الفوري عنه.

يذكر أن حسام بهجت هو صحفي تحقيقات في موقع "مدى مصر"، وناشط حقوقي وعمل كأول مدير تنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية .