الأمن المصري يوقف رجل الأعمال صلاح دياب

رجل الأعمال المصري صلاح دياب

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس صحيفة المصري اليوم.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قد أمر بالتحفظ على أموال دياب، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين لصحفية المصري اليوم، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك في بعض الشركات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.

وقد تحددت للنظر في قرار التحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم والذي يزيد عددهم عن 15 شخصا، جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة.

وجاء قرار النائب العام –وفقا لما أكدته مصادر قضائية بالنيابة العامة– إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت دياب والجمال، وأخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وذكر قرار النائب العام أن صلاح دياب ومحمود الجمال قاما بإنشاء شركة (صن ست هيلز للاستثمار) عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر-إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

وقامت هيئة التنمية الزراعية بتحرير عقود بيع نهائية للشركة -بحسب قرار النائب العام- دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الأثار والدفاع والري، وأن الجمال ودياب وآخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.