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الأراكاني : البوذيون غيروا نهجهم في إبادة مسلمي الروهينغيا

8/11/2015

قال عبد الله معروف الأركاني رئيس المركز الروهينجي العالمي أن مأساة المسلمين في ميانمار مستمرة على مدار 72 عاما مشيرا إلى أن البوذيين بدأوا الآن في انتهاج القتل بدون محاكمات والتصفية الممنهجة في سجون سرية بعد أن بدأت وسائل الإعلام في إثارة القضية .

وأكد الأراكاني أن بعض المسلمين بدأوا يلجأون لحركات المقاومة لكن دون جدوى خاصة مع عددهم الذي لا يتناسب مع أعداد البوذيين ، مؤكدا أن أعداد المسلمين تتجاوز المليون قليلا بينما أعداد البوذيين تصل ل60 مليون نسمة .

وأضاف أن الانتخابات الأخيرة التي تشهدها ميانمار وإن كانت لا تضيف الكثير إلا أن المسلمين يعتبرونها خطوة نحو الأمام .

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