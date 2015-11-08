الأراكاني : البوذيون غيروا نهجهم في إبادة مسلمي الروهينغيا

قال عبد الله معروف الأركاني رئيس المركز الروهينجي العالمي أن مأساة المسلمين في ميانمار مستمرة على مدار 72 عاما مشيرا إلى أن البوذيين بدأوا الآن في انتهاج القتل بدون محاكمات والتصفية الممنهجة في سجون سرية بعد أن بدأت وسائل الإعلام في إثارة القضية .

وأكد الأراكاني أن بعض المسلمين بدأوا يلجأون لحركات المقاومة لكن دون جدوى خاصة مع عددهم الذي لا يتناسب مع أعداد البوذيين ، مؤكدا أن أعداد المسلمين تتجاوز المليون قليلا بينما أعداد البوذيين تصل ل60 مليون نسمة .

وأضاف أن الانتخابات الأخيرة التي تشهدها ميانمار وإن كانت لا تضيف الكثير إلا أن المسلمين يعتبرونها خطوة نحو الأمام .