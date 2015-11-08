اكتشاف ثغرة بمليون دولار في أحد أنظمة تشغيل آبل

آبل شركةٌ أمريكيةٌ متعددةُ الجنسياتِ تعملُ في تصميم وتصنيع الإلكترونيات

أعلن فريق من الباحثين اكتشاف طريقة جديدة لاختراق نظام التشغيل (آي.أو.إس9) وهو أحدث إصدارات نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من شركة آبل الأمريكية ، ليحصل فريق البحث على جائزة ضخمة كانت شركة "زيروديوم" المثيرة للجدل قد أعلنت عنها لمن يكتشف ثغرة في نظام التشغيل الجديد.

وكانت شركة "زيروديوم" التي تشتري وتبيع الثغرات الأمنية التي يتم اكتشافها في برامج الكمبيوتر وأنظمة التشغيل ، قد هنأت – يوم الإثنين الماضي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر – الفائزين بجائزة المليون دولار التي كانت قد رصدتها لمن يكتشف ثغرة خطيرة في نظام (آي.أو.إس9) ، ولكنها لم تكشف النقاب عن هوية الباحثين الفائزين ولا تفاصيل الثغرة التي تم اكتشافها.

وذكرت "زيروديوم" في تغريدة عبر موقع تويتر أن مدة الجائزة انتهت وأن لديها فريقاً واحداً فائزاً استطاع تحقيق اختراق لنظام آي.أو.إس9 عن بعد.

من جانبه أشار موقع (بي.سي. ماغازين) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة زيروديوم أطلقت أواخر الشهر الماضي جوائز قيمتها 3 ملايين دولار لمن ينجحون في اكتشاف ثغرات تتيح اختراق الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.او.إس9 عن بعد.

وتعهدت الشركة بتقديم مليون دولار لكل فريق يكتشف الثغرة ويقدمها لها بشكل حصري.

وذكرت الشركة في إعلانها أن (آي.أو.إس) مثل كل أنظمة التشغيل تعاني غالبا من وجود نقاط ضعف أمنية خطيرة ، ورغم ذلك ومع التحسينات الأمنية العديدة ومع كفاءة إجراءات الحد من الثغرات فإن (آي.أو.إس) الحالي هو أحد أكثر أنظمة تشغيل المحمول تأمينا.

وأشار موقع "بي.سي ماغازين" إلى أنه من غير المستغرب عدم إعلان شركة زيروديوم عن تفاصيل الثغرة لأن مؤسس الشركة شوقي بيكرار له تاريخ في بيع الثغرات المكتشفة لمن يدفع ثمنا أعلى وليس للشركات المنتجة لبرنامج الكمبيوتر أو نظام التشغيل.