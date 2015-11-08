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أيمن نور: القبض على صلاح دياب رسالة موجهة لـ "ساويرس"

8/11/2015

قال الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة إن القبض على صلاح دياب مؤسس جريدة المصري اليوم ما هو إلا رسالة موجهة إلى نجيب ساويرس،  والكل يعلم العلاقة الحميمة التي تربط بينهما.

وأضاف "نور" خلال مقابلة له على الجزيرة مباشر أن هناك رابطة بين هذه مجموعة من رجال الأعمال بالنظام القديم وبجمال مبارك، وأن أحمد عز هو الجزء الأسوأ من المصري اليوم، موجها التحية  للعاملين بالجريدة واصفا إياها بالمحترمة،  مشيرا إلى أنه لا يجب  نسيان أن جزءا من تمويل الجريدة كان من أحمد عز، عندما أرادوا أن يدعموا مشروع التوريث.

وأكد  "نور" عدم ثقته  بالنظام الحالي في مصر، الذي وصف أداءه بالمضطرب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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