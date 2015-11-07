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896 مليون دولار صافي أرباح ‏فيسبوك بالربع الثالث لـ2015

7/11/2015

صورة توضيحية لأرباح فيسبوك (مواقع التواصل)
 

أعلنت شركة فيسبوك عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ حجم إيراداتها المالية، في الربع الثالث من العام الحالي 2015، بلغ 4 مليارات ونصف المليار دولار، وصل الربح الصافي منها إلى 896 مليون دولار.

وتجاوزت الأرباح توقعات الشركة، حيث حققت زيادة بنسبة 11% في الأرباح، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ حيث بلغت إيراداتها في ذلك الحين 3 مليارات و200 مليون دولار و806 مليون دولار أرباح صافية.

وبلغ عدد مستخدمي الموقع النشطين في الربع الثالث من العام إلى مليار و55 مليون مستخدم، وذلك بزيادة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يزور أكثر من مليار مستخدم يوميا الموقع، بينهم 894 مليون عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

كما حطم فيسبوك في هذه الفترة رقماً قياسياً جديدا عندما بلغ عدد مشاهدات الفيديو عبر الموقع كل يوم، أكثر من 8 ملايين مقطع فيديو يوميا.

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