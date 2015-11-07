10 نصائح للقيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار

أمطار غزيرة في دول عربية

تضرب موجات عارمة من الأمطار عدة دول عربية مسببة خسائر بشرية ومادية، إضافة إلى إرباك حركة الحياة نتيجة قصور في البنى التحتية والعجز عن تصريف المياه وضعف الاستعدادات.

وقيادة السيارات في هذه الظروف أمر صعب قد ينتج عنه حوادث خطيرة إذا لم يتخذ قائد السيارة الاحتياطات اللازمة لذلك. إليك 10 نصائح للقيادة الآمنة لتفادي وقوع حوادث سير أثناء هطول الأمطار.

1- التأكد من أن مساحات الزجاج الأمامي والخلفي تعمل بشكل كامل.

2- أثناء هطول الأمطار يجب استخدام المصابيح الأمامية ما يمكن السائقين الأخرين أن يروك بسهولة.

3- عدم استخدم مصابيح الضباب الخلفية. وحجب أضواء الفرامل .

4- القيادة بسرعة أقل من تلك التي تقود بها في الأيام غير الممطرة, لأنه من المعروف أنه كلما زادت السرعة كلما أصبحت السيطرة على السيارة أصعب.

5- ترك مسافات أمان بين السيارات أكبر من تلك التي نتركها في الأيام العادية, ما يساعد في تجب أخطار الاصطدام بالمركبات في حال التوقف أو ظهور أي عائق مفاجئ, فمن المعروف أن إمكانية إيقاف المركبة خلال المطر أقل منها على الأرض الجافة.

6- تجنب برك المياه على حواف الطرق في حال كان ذلك ممكنا, لأن عمقها غير معلوم, وربما تحتوي على أشياء خطرة مثل الزجاج أو غيره, كما أن وصول الماء البارد إلى المحرك الذي تكون درجة حرارته عالية قد يؤدي إلى أعطال ميكانيكية في محرك السيارة.

7- التواصل بشكل جيد مع السائقين الآخرين من حولك, وتقاسم الطريق معهم بطريقة آمنة للجميع.

8- الاستماع لنشرات الأخبار المحلية لمعرفة موعد إغلاق الطرق والفيضانات والتوقعات.

9- تجنب المناطق المعرضة للفيضانات.

10- إذا كنت تخطط لرحلة طويلة اصطحب آخرين ممن يعرفون الطريق واملأ خزان الوقود ولا تنس هاتفك الجوال.