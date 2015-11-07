نصائح هامة لقيادة آمنة للسيارة خلال هطول الأمطار

نصائح القيادة الأمنة وقت سقوط الأمطار

قدم خبراء القيادة العشرات من النصائح الهامة لقائدي السيارات لتفادي وقوع حوادث سير خلال قيادتهم لمركباتهم اثناء هطول الأمطار .

ومن بين أهم تلك النصائح التي يجب الالتزام بها قبل قيادة السيارة

التخطيط للرحلة مسبقا، مع الحرص على تجنب المناطق المعرضة للفيضانات،

السفر مع الآخرين والسماح للأقارب والأصدقاء ممن يعرفون الطريق والقصد الخاص بك بالتواجد معك اثناء الرحلة كلما كان ذلك ممكنا .

التأكد من أن مساحات الزجاج الأمامي والخلفي تعمل بشكل كامل ولا فيجب استبدالها فورا .

التأكد من ملء خزان الوقود.

حمل الهاتف النقال في حال واجهتك أي صعوبات أثناء رحلتك

اما عن النصائح التي قدمها الخبراء لقائدي المركبات خلال السير على الطريق في فترة هطول الأمطار فمنها

استخدام المصابيح الأمامية مما يمكن السائقين الأخرين أن يروك بسهولة

عدم استخدم مصابيح الضباب الخلفية. وحجب أضواء الفرامل .

الاستماع لنشرات الأخبار المحلية لمعرفة موعد إغلاق الطرق والفيضانات والتوقعات

القيادة بسرعة أقل من تلك التي نقود بها في الأيام غير الممطرة, لأنه من المعروف أنه كلما زادت السرعة كلما أصبحت السيطرة على السيارة أصعب, و هذا ما يزيد من صعوبة القيادة في المطر, و التي تحتاج إلى سيطرة أكبر على السيارة.

ترك مسافات آمان بين السيارات أكبر من تلك التي نتركها في الأيام العادية, مما يساعد في تجب أخطار الاصطدام بالمركبات في حال التوقف أو ظهور أي عائق مفاجئ, فمن المعروف أن إمكانية إيقاف المركبة خلال المطر أقل منها على الأرض الجافة.

تجنب برك المياه على حواف الطرق في حال كان ذلك ممكنا, لأنه لا تعلم مدى عمقها, او حتى إحتوائها على أشياء خطرة مثل الزجاج أو غيره, كما أن وصول الماء البارد إلى المحرك الذي تكون درجة حرارته عالية قد يؤدي إلى أعطال ميكانيكية في محرك السيارة.

التواصل بشكل جيد مع السائقين الأخرين من حولك, و تقاسم الطريق معهم بطريقة آمنة للجميع.