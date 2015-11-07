مصر.. مستشفى حكومي يرهن ساعة مصاب لحين سداد المصاريف

أحد مستشفيات جامعة الأزهر

في تصرف غريب رفضت إحدى المستشفيات الجامعية بمصر استقبال طالب مصاب في حادث سير إلا بعد سداد مصاريف الأشعة والتحاليل ،وحينما عجزت أسرة الطالب عن دفع المصاريف قامت إدارة المستشفى بمصادرة الهاتف المحمول وساعة كانت في يد الطالب كرهن لحين سداد المصاريف .

وكان الطالب رضا عبد اللطيف عبد اللطيف قد أصيب في حادث سير على الطريق الدولي بالقرب من مدينة جمصة ،و نقلته سيارة الإسعاف من مكان الحادث إلى مستشفي الأزهر الجامعي بدمياط" شمال مصر".

وبعد وصول المصاب إلى المستشفى طالبته الإدارة بدفع مصاريف الأشعة المقطعية والتحاليل الطبية ، فقالت أسرة المصاب بأنها لا تملك أموالا لسداد تلك المصاريف ، فأخذت المستشفى التليفون المحمول وساعة يد كرهن لحين سداد رسوم الأشعة والتحاليل، وقامت بعدها بقبول الحالة داخل المستشفى برقم تذكرة دخول 710 /29 وتم نقله إلى العناية المركزة نظرا لخطورة حالته.

وتأتي هذه الواقعة على الرغم من نص المادة 62 من الدستور المصري على "الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.