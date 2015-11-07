مصر: لجنة التحقيق لم تتوصل إلى سبب سقوط الطائرة الروسية

حطام الطائرة الروسية – أرشيف

قال رئيس الإدارة المركزية للجنة تحقيق حوادث الطيران بمصر "أيمن المقدم" إن لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء توصلت إلى معلومات مبدئية مفادها أن حطام الطائرة تناثر على مساحة أكثر من 13 كيلومترا وإن بعض أجزاء الطائرة لا يزال مفقودا.

وأضاف "أيمن المقدم" أن الطائرة سقطت بعد نحو 23 دقيقة و14 ثانية من إقلاعها على ارتفاع بنحو 31 ألف قدم، مشيرا إلى أن تحليل ما تم استماعه من محتويات الصندوق الأسود للطائرة يشير إلى وجود أصوات وضجة مجهولة على الطائرة.

وأكد المقدم في مؤتمر صحفي (السبت) أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى أي أدلة تشير إلى سيناريو محدد للحادث، وأن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المحتملة، داعيا الجهات الدولية إلى أن تمد اللجنة بأية معلومات لديها يمكن أن تفيد في التحقيق.

وأشار المسؤول المصري إلى أن الصندوقين الأسودين للطائرة انتشلا من منطقة الحطام يوم الحادث.

وأوضح أن لجنة التحقيق في الحادث تضم 58 شخصا من مصر وروسيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وشركة "إير باص".

وقال رئيس إدارة التحقيق في حوادث الطيران "اللجنة التقطت صورا لما وُجد في مكان الحادث وتسجيلها لاسيما الهيكل الأساسي للطائرة، كما بحثت الأمور المرتبطة بالتشغيل والطقس والأنظمة علاوة على البحث الجنائي".

وسقطت الطائرة الروسية في سيناء بعد إقلاعها من شرم الشيخ، السبت الماضي، ولقي جميع ركابها الـ 224 مصرعهم.