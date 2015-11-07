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مصر: طائرة بريطانية أقلعت أثناء تدريبات عسكرية بشرم الشيخ

7/11/2015

أقرت وزارة الخارجية المصرية بوجود تدريبات عسكرية على بعد كيلومترات من مطار شرم الشيخ أثناء إقلاع طائرة بريطانية من المطار في أغسطس/آب الماضي.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكرت اليوم السبت أن طائرة بريطانية تقل 189 راكبا كانت قد أقلعت من لندن متوجهة لشرم الشيخ يوم 23 من أغسطس/آب الماضي نجت من صاروخ كان على بعد ألف قدم منها أثناء تحليقها فوق مدينة شرم الشيخ.

و قالت الصحيفة إنه لم يتم إخبار الركاب بأنهم كانوا على وشك أن يفقدوا حياتهم، بعد نجاح طاقم الطائرة في تفادي الصاروخ.

من جانبه قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد أبو زيد" إن "المزاعم السخيفة التي نشرتها ديلي ميل غير دقيقة تماما".

وأضاف "أبو زيد" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الواقعة حدثت أثناء تدريبات عسكرية أرض- أرض بالقرب من مطار شرم الشيخ ولم تشمل إطلاق نار (أرض- جو) على الإطلاق.

وتابع أبو زيد أن الحكومتين المصرية والبريطانية على علم تام بأن تلك الطائرة لم تكن في خطر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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