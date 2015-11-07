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فيديو .. قطر تستضيف أولمبياد العالم للروبوت

7/11/2015

افتتحت مساء أمس الجمعة في الدوحة فعاليات بطولة أولمبياد الروبوت العالمي -إحدى أكبر منافسات الروبوت للشباب على مستوى العالم- بمشاركة وفود من 45 دولة، وبحضور مميز لعدد من الدول العربية.

وتستمر فعاليات هذه البطولة ثلاثة أيام يعلن في ختامها عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتنظمها ميرسك قطر للبترول وكلية شمال الأطلنطي في قطر ، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وقطر للبترول.

ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا الأولمبياد في تنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى الطلاب في مراحلهم الدراسية المختلفة، من خلال جمع البطولة لفرق شبابية من مختلف الدول واختبار قدراتهم على الإبداع وحل المشكلات عبر مجموعة من التحديات، ومن خلال تصميم روبوتات قادرة على أداء مهام مختلفة.

وتُنظم بطولة هذا العام تحت عنوان «مستكشفو الروبوت» وتشتمل على تحديات مختلفة تعكس الثقافة المحلية، ومن بينها تحد مخصص للمدارس الابتدائية بعنوان "صيد اللؤلؤ".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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