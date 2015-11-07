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فيديو .. الكهرباء تصعق طفلا مصريا حتى الموت

7/11/2015

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل تعرض للصعق بالكهرباء والغرق من جراء السيول الغزيرة التي هطلت على عدد من المحافظات المصرية مؤخرا.

ويظهر المقطع محاولات عدد من أهالي مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة لإنقاذ الطفل الذي تعرض للغرق بعد تعرضه للصعق بالكهرباء من عمود إنارة في أحد شوارع المدينة، غير أن الأهالي لم يتمكنوا من إنقاذ الطفل نظرا لعدم قدرتهم على فصل التيار في الوقت المناسب.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد أعلنت فى بيان صادر اليوم عن ارتفاع أعداد ضحايا السيول والأمطار فى البحيرة إلى 18 حالة وفاة، من بينهم  لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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