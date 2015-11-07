فيديو .. الكهرباء تصعق طفلا مصريا حتى الموت

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل تعرض للصعق بالكهرباء والغرق من جراء السيول الغزيرة التي هطلت على عدد من المحافظات المصرية مؤخرا.

ويظهر المقطع محاولات عدد من أهالي مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة لإنقاذ الطفل الذي تعرض للغرق بعد تعرضه للصعق بالكهرباء من عمود إنارة في أحد شوارع المدينة، غير أن الأهالي لم يتمكنوا من إنقاذ الطفل نظرا لعدم قدرتهم على فصل التيار في الوقت المناسب.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد أعلنت فى بيان صادر اليوم عن ارتفاع أعداد ضحايا السيول والأمطار فى البحيرة إلى 18 حالة وفاة، من بينهم 6 لقوا مصرعهم صعقا بالكهرباء.