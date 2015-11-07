طعن مصريين في الأردن .. أحدهما في حالة خطرة

تقدر العمالة المصرية في الأردن بنحو 300 ألف شخص تعرض شابان لعملية طعن الليلة الماضية مصريان في العاصمة الأردنية عمان نتيجة لخلاف وقع بينهما وخمسة من الأردنيين .

من جانبه، أفاد رئيس القسم القنصلي في السفارة المصرية المستشار شريف مختار أن القنصلية فور علمها بوقوع الحادث قامت بإرسال وفد من ممثلي القسم القنصلي لزيارة المصابين في مستشفى الأمير حمزة بعمان.

وأضاف مختار أن المصابين هما من محافظة المنيا، واصفا حالة المصاب الأول ويدعي أيمن زهجر حمدي صالح بأنها خطيرة لأن الإصابة تقع في منطقة الرقبة، وحالة الثاني سوارس قطب سوارس حنا بالمتوسطة، فيما تم إلقاء القبض على والد أحد الجناة الذي تسبب في إصابة أيمن زهجر.

وعلى صعيد آخر، نوه مختار إلى أن السفارة كانت قد انتهت من كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المتوفين المصريين الثلاثة الذين لقو حتفهم خلال السيول الأخيرة التي تعرضت لها عمان أمس الأول الخميس .