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شكري:لم نجد تعاونا من الدول الغربية في قضية الطيارة الروسية

7/11/2015
 
وزير الخارجية المصري سامح شكري

أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن أسفه لعدم قيام الدول التي أعلنت فرضية سقوط الطائرة الروسية بقنبلة بإبلاغ مصر بالمعلومات التي لديها.

وقال "ما سمعناه عن وجود معلومات حتي الآن لم يتم موافاة الأجهزة المصرية الأمنية بتفاصيل بشأنها وهو علامة استفهام لا بد من طرحها أيضا فنحن الطرف الأكثر اتصالا بهذا الموضوع وكنا نتوقع أن المعلومات المتوفرة علي المستوى الفني يتم موافاتنا بها بدلا من أن تطلق في الساحة الإعلامية بهذه العمومية."

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري اليوم السبت، إن مصر تتواصل مع جميع الأطراف للتأكيد على أن جميع المطارات المصرية تخضع لعمليات تأمين شاملة وفقا للمعايير الدولية.

وقال "نقدر القلق الذى يراود عددا من الدول عقب حادث سقوط الطائرة الروسية.. ونعمل من منطلق مسؤوليتنا على توفير الحماية والأمن لجميع الوافدين والزائرين".
وأشار إلى أن القاهرة تفهمت مخاوف الدول التي علقت رحلاتها إلى شرم الشيخ.

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