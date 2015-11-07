شفاء طفلة مصابة بالسرطان بخلايا معدلة جينية

شفيت رضيعة مصابة بسرطان الدم للشفاء تماما في لندن بعدما خضعت للعلاج بالخلايا المناعية التخليقية معدلة جينيا من خلال الحقن في الوريد بجرعة قدرها ملليمتر واحد؛ رغم أن أطباء اعتبروا حالتها في السابق ميؤوسا منها.

جاء ذلك بعد أن خضعت الطفلة لكل فرص العلاج الممكنة لها، مما اضطر الأطباء لتجريب العلاج الجديد عليها، وهو ما كانت نتائجه مبهرة حيث إن الطفلة شفيت تماما من الأورام بعد شهرين، وغادرت المستشفى إلى بيتها.



و قال د.أورد بول فايز، أستاذ ورئيس قسم زراعة نخاع العظام بالمستشفى الذي أشرف على الفريق الطبي المعالج، إن حالة الرضيعة السرطانية كانت شرسة للغاية، واصفا استجابتها للعلاج بالمعجزة.



وتعمل الخلايا المستخدمة في العلاج عبر إضافة جينات جديدة لخلايا تائية مناعية سليمة تم التبرع بها، وتقضي على سرطان الدم.



وتجري إضافة جينات متخصصة معدلة وراثيا الى الخلايا التائية المناعية لتحول دون أن تقتل جراء تعاطي العقاقير القوية المتخصصة لعلاج سرطان الدم ثم يعاد برمجتها لمكافحة الخلايا السرطانية.