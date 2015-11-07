روسيا تبدأ بإجلاء رعاياها من مصر

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعليق جميع الرحلات الجوية الروسية إلى مصر حتى يتبين السبب وراء حادث تحطم الطائرة الروسية في سيناء. كما تقرر البدء في إجلاء نحو 45 ألف سائح روسي موجودين في مصر.



وأعلن الكرملين أن بوتين اتفق مع نظيره المصري, خلال اتصال هاتفي، على مواصلة التعاون بشأن سلامة الطيران.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الطيران المدني المصرية مساء اليوم مؤتمرا صحفيا، لإعلان ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن حادث الطائرة.



من ناحية أخرى، علقت شركات طيران عالمية رحلاتها من شرم الشيخ وإليها. فقد أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء رحلات إلى شرم الشيخ ليلتي الجمعة والسبت بسبب مخاوف أمنية.



كما قررت شركة الطيران الإسكندنافية (ساس) تعليق رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ ابتداء من يوم السبت. وأعلنت الخطوط الجوية اللاتفية (إير بلطيق) إيقاف رحلاتها إلى شرم الشيخ لدواع أمنية أيضا.



وفي جانب آخر، بدأت بريطانيا بإجلاء رعاياها من السياح العالقين في مطار شرم الشيخ عبر رحلات تنظمها شركات الطيران البريطانية.



وكانت السلطات المصرية قد سمحت لهذه الشركات بإجلاء السياح البريطانيين؛ لكنها قلصت عدد رحلاتها الأولية من 29 إلى ثمان فقط، فيم سارع المئات من السياح إلى مغادرة المدينة التي تعد أبرز المقاصد السياحية في مصر.

* مرفق فيديو أرشيفي لرأي الشارع في حادث الطائرة الروسية

