ديلي ميل: طائرة بريطانية تنجو من صاروخ بسيناء في أغسطس

خطوط الطيران طومسون البريطانية

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت إن طائرة بريطانية كانت قد أقلعت من لندن متوجهة لشرم الشيخ يوم 23 أغسطس/آب الماضي نجت من اعتراض صاروخ لطريقها أثناء تحليقها على ارتفاع ألف قدم فوق مدينة شرم الشيخ منذ نحو شهرين .



و قالت الصحيفة إنه لم يتم إخبار الركاب أنهم كانوا على وشك أن يفقدوا حياتهم، بعد نجاح طاقم الطائرة في تفادي الصاروخ.



جدير الذكر أن الطائرة تتبع لخطوط طومسون الجوية البريطانية وكانت تقل 189 راكبا، و كانت قد أقلعت من مطار "لندن ستانستيد" في أغسطس الماضي .