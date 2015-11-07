خالد أبو النجا يدعو السيسي للتنحي: لا يفهم أمنيا

تغريدة الفنان خالد أبو النجا

طالب الفنان المصري خالد أبو النجا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنحي وإنقاذ مصر مما سماها "أخطاء تاريخية".

وقال أبو النجا في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر: الوضع مؤسف.. كلمتين وبس (فقط)، الرئيس اللي يسافر لندن بدل شرم الشيخ لطمأنة الأهالي و السياح لا يفهم أمنيا شيء، تنحي الآن و أنقذ مصر من أخطاء تاريخية".

وفي رده على تعليق يتساءل إن كان تنحي السيسي هو البديل، قال أبو النجا: "مش حقيقي، أي شاب من الثورة اللي في المعتقلات حاليا أفضل مائة مرة من الجنرال اللي فاكر إنه فاهم".

وتابع في رده على مستخدم آخر: "مع كارثة السيسي، الذي وعد أنها غلطة تاريخية لو ترشح للرئاسة، ثم ترشح بمنتهي الخوف طبعا. ولذلك مصر حاليا في مستنقع خوف".