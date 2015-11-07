خاشقجي: أتوقع في مصر الرجوع للميدان أو تطرف الشباب

جمال خاشقجي ـ الإعلامي السعودي

قال الكاتب والإعلامي السعودي"جمال خاشقجي إنه يتوقع حدوث سيناريو من اثنين في مصر إما الرجوع إلى الميدان وهو ما ستقابله السلطة برد قاس أو نزوع الكثير من الشباب إلى التطرف خاصة مع توسع تنظيم الدولة في المنطقة.

وأضاف خاشقجي، في ندوة تناقش الحالة المصرية والمشهد الإقليمي على هامش معرض الكتاب العربي بإسطنبول، أن النظام المصري الحالي لم يؤسس لإصلاح اقتصادي حقيقي في مصر ولذا فإن الفشل يلاحقه، مشيرا إلى أنه يؤمن بأن النظام المصري الحالي إذا نجح في الاقتصاد فإن العالم سيغفر له كل ما حدث.

وتابع الإعلامي السعودي أن أحدا لا يرغب في أن تسفك المزيد من دماء المصريين لكن الملاحظ أن نزعات التطرف آخذة في الظهور بشدة.

وحول الأزمة السورية قال "خاشقجي" إن كل الدول العربية الداعمة للثورة السورية لم تغير موقفها لكن الحل الحاسم سيتأخر بسبب دخول الروس إلى خـط الأزمـة وبالتالي المزيد من القتل والمزيد من اللاجئين.

وأكد الإعلامي السعودي أن السعودية عليها أن تظل ثابتة على موقفها الرافض للوجود الإيراني بالمنطقة رغم الضغط الروسي.