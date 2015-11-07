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جولة انتخابية لمرشح فوق الأعناق وسط الأمطار بمصر

7/11/2015

صورة متداولة لجولة المرشح الانتخابي
 

لم يمنع غرق الشوارع بمياه الأمطار أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية المصرية من القيام بجولة انتخابية محمولا على الأعناق ليتجنب تلويث بدلته؛ فيما تحلق حوله عدد من الأشخاص الذين لم يهتموا بتلويث ملابسهم في سبيل إتمام الجولة.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل الصورة بشدة، كما علق بعضهم عليها بسخرية، فيما قالت صفحة زفتى اليوم إن الصورة في قرية سنباط أمس الجمعة لأحد المرشحين عن دائرة زفتى. وعلقت الصفحة قائلة: "الصورة أكبر دليل على الحال اللي وصلته البلد حاليا". وقال صاحب حساب (الحق المبين)"  مرشح لجعل مصر كلها حمام سباحة".

وقال علاء شرباصي: "لو عنده شويه عقل وذكاء كان المفروض يمشي جنب الناس مش فوق الناس. كدا أنت ودعت الانتخابات و كفاية مصاريف يا فاشل يا ساقط مقدما".

وكتب جودة أحمد: "مرشح مجلس الشعب وهو بيساهم في حل مشكله المطر".

ووصف صادق الأشوح الصورة قائلا: "برلمان 30 يونيو باختصار".

وسخر أبو زيزو قائلا: "هما دول المرشحين اللي بيحسوا بمعاناة الشعب وبيشاركوهم مشاكلهم علي أرض الواقع".

وتبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في مصر يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم في 13 محافظة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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