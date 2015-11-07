تكريم الجزيرة مباشر في ملتقى الإعلام الهادف بالدوحة

كرم ملتقى الإعلام المرئي الهادف السابع المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر لدورهما في رعاية الملتقى.

وتسلم درع التكريم أيمن جاب الله مدير عام قناة الجزيرة مباشر.

وانطلق اليوم السبت ملتقى الإعلام المرئي الهادف، ويستمر لمدة يومين، تحت عنوان "صناعة الوعي: الاستراتيجيات والأدوات" بحضور عدد من الشخصيات، مثل الداعية محمد العريفي، والدكتور عايض القطحاني، وعلي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات.

ويناقش الملتقى في جلساته عددا من الموضوعات، مثل بناء الصورة الذهنية للمؤسسات الإعلامية، ومواصفات المنتج الإعلامي، وبناء الصور والرموز.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بدور الإعلام في صناعة الوعي و بناء المفاهيم لدى الجماهير، وتشخيص واقع مؤسسات الإعلام الهادف في مجال صناعة الوعي، وأهم معوقات المنافسة في هذه الصناعة‘ بالإضافة إلى تعميق الفهم بالعوامل المؤثرة في قدرة المؤسسة الإعلامية على صناعة الوعي، وتطوير قدرات مؤسسات الإعلام الهادف، وتعزيز مفاهيم التكامل داخل المؤسسات، وفيما بينها، بما يحقق وعيا أفضل.