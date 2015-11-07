العريفي:القنوات الفضائية الهادفة تحارب بالتشويش والإغلاق

قال الداعية الشيخ "محمد العريفي" إن كثرة عدد متابعي القنوات الهادفة دليل على قوة تأثيرها وقدرتها على جذب الملايين في شتى البقاع.

وأضاف العريفي في حوار مع موقع الجزيرة مباشر، على هامش الملتقى السنوي السابع لرابطة الإعلام المرئي الهادف والمنعقد صباح السبت بالعاصمة القطرية الدوحة، أن القنوات الهادفة التي لها تأثير كبير هي التي تحارب ويتم التشويش عليها … وفيما يلي نص الحوار.

* فضيلة الشيخ .. برأيك كيف يؤثر الإعلام على واقعنا العربي والإسلامي؟

** الإعلام له تأثير كبير على توجهات الناس وقناعاتهم سواء الكبار أو الصغار ، وكثير من القرارات التي يتخذها الناس في حياتهم تأتي بناء على مفاهيم تلقوها من الإعلام.

ومن هنا تأتي أهمية اجتماع اليوم للتباحث بشأن القنوات الهادف ، والمقصود بها كل قناة تقدم فكرا مناسبا للناس سواء كان متعلقا بالأسرة أو الطب أو الهندسة أو التجارة ،إلخ ، وينأى بنفسه عن تقديم أي مضامين سيئة للمشاهدين.

وقد عقد المشاركون في هذا الملتقى العديد من ورش العمل لتبادل الأفكار وقد سرني كثيرا هذا الأمر ، حيث إن هذا الملتقى هو السابع لرابطة الإعلام المرئي الهادف ويتجاوز عدد القنوات المشاركة فيه الـ100 قناة ، كما أن هناك قنوات ناطقة باللغات الأجنبية كالروسية والفارسية والإندونيسية والصينية والإنجليزية وغيرها وبعضها لم أسمع به إلا اليوم لأنها تبث من بلدان بعيدة وأنا مسرور جدا بهذا الأمر

* هل تلمس لهذه القنوات أثرا من خلال معايشتك لواقع الأمة العربية والإسلامية ؟

** أستطيع أن أجزم أن القنوات الهادفة لها تأثير كبير ولو لم يكن لها تأثير لما حوربت ولما تم التشويش عليها ومحاولة إغلاق العديد منها، وهذا واضح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة عدد متابعي الإعلاميين العاملين في هذه القنوات الهادفة.

وهذا دليل على أن هذه القنوات استطاعت الوصول إلى الناس وأن تجذبهم إليها وتؤثر فيهم أيضا.

* ما هو دور الدعاة لمواجهة موجات التطرف والإلحاد التي يشهدها عالمنا العربي والإسلامي؟

** الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم "إن عليك إلا البلاغ". ودور العلماء هو تبليغ الناس الخير وتحذيرهم من الشر من خلال الوسائل المتاحة لديهم كخطبة الجمعة والفضائيات والإنترنت وأنا أجزم أن الدعاة والعلماء ما قصروا في هذا.