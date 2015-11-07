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"الشبكة السورية" توثق مقتل 12 إعلاميا خلال أكتوبر فقط

7/11/2015
الصحفي وسيم العدل الذي قتل على يد قوات النظام

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن 12 إعلامياً قـُتلوا وأصيب عشرة في سوريا خلال شهر أكتوبر من عام 2015.

وأضافت الشبكة، في تقريرها الذي يرصد الانتهاكات بحق الإعلاميين، أن خمسة إعلاميين تعرضوا للاعتقال أو الخطف في الشهر نفسه ، واستنتجت الشبكة في التقرير أن العمل الإعلامي في سوريا يسير من سيء إلى أسوأ.

جدير بالذكر، أن الشبكة كانت قد وثقت الشبكة منذ مارس/آذار 2011، وحتى أبريل/نيسان 2015، مقتل 463 صحفيا وناشطا إعلاميا، 399 منهم -بينهم صحفيون وصحفيات أجانب- بالقتل المباشر على يد قوات النظام و 28 قتلوا جراء التعذيب في مراكز الاحتجاز.

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