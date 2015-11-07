البث الحي
منوعات

الدولار يرتفع لأعلى مستوى له في 7 أشهر

7/11/2015
الدولار الأمريكي

قفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر دافعا أسعار النفط للانخفاض، فيما صعدت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات أمس الجمعة بعد بيانات امريكية قوية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول القادم.

 وقالت وزارة العمل الأمريكية، في وقت سابق، إن أرباب العمل  أضافوا 271 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2014 .

وهبط معدل البطالة إلى 5 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2008 وفي نطاق يعتبر كثير من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي أنه يتوافق مع التوظيف الكامل.
 
وقفز مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الامريكية امام سلة من ست عملات رئيسية- 

 وهبط اليورو الي 1.0708 دولار وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان قبل أن يتعافى إلى 1.0740 دولار في أواخر التعاملات في سوق نيويورك؛ لكنه يبقى منخفضا 1.47 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

وأمام العملة اليابانية قفز الدولار إلى 123.26 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أغسطس/آب. وسجل في أواخر التعاملات 123.19 يناً مرتفعا 1.2 بالمئة.

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)