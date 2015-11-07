الدولار يرتفع لأعلى مستوى له في 7 أشهر

الدولار الأمريكي

قفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر دافعا أسعار النفط للانخفاض، فيما صعدت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات أمس الجمعة بعد بيانات امريكية قوية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول القادم.



وقالت وزارة العمل الأمريكية، في وقت سابق، إن أرباب العمل أضافوا 271 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر 2014 .

وهبط معدل البطالة إلى 5 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2008 وفي نطاق يعتبر كثير من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي أنه يتوافق مع التوظيف الكامل.



وقفز مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الامريكية امام سلة من ست عملات رئيسية-



وهبط اليورو الي 1.0708 دولار وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان قبل أن يتعافى إلى 1.0740 دولار في أواخر التعاملات في سوق نيويورك؛ لكنه يبقى منخفضا 1.47 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.



وأمام العملة اليابانية قفز الدولار إلى 123.26 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 21 أغسطس/آب. وسجل في أواخر التعاملات 123.19 يناً مرتفعا 1.2 بالمئة.