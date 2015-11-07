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الجزيرة تفوز بجائزة "ريد دوت" المرموقة

7/11/2015

حازت الحملة التسويقية "اسمع قصة الإنسان" لقناة الجزيرة الإنجليزية على جائزة  "الأفضل على الإطلاق" من "ريد دوت" في فئة تصميمات الاتصالات. وقد اشتهرت "ريد دوت" دولياً كرمز للتميز في مجال التصميم، وتمنح سنوياً في ألمانيا منذ عام 1955.

حملة "اسمع قصة الإنسان" هي أول حملة عالمية تعبر عن الهوية المؤسسية لقناة الجزيرة الإنجليزية، وهي من تصميم مؤسسة "ميماك أوغلفي". وعبرت الحملة عن القناة الإنجليزية بأنها تستمع وتروي أخبار الذين عادةً ما يتجاهلهم الإعلام. إن التزام القناة وتركيزها على الجانب الإنساني في تقاريرها نال شهرةً واسعةً وقبولاً كبيراً، ما رفع من نسبة المشاهدة والتفاعل مع الحملة في الأسواق الرئيسة المستهدفة.

وحصل الفيلم الترويجي الرئيسي للحملة على جائزة "ريد دوت" كذلك من الهيئة التحكيمية. أبرز الفيلم دور جماعة "غولابي غانغ" التي تناضل من أجل حقوق المرأة في الهند.

واختارت لجنة التحكيم الدولية في "ريد دوت" أفضل 82 عملاً لهذا العام من أصل 7451 عملاً من أكثر من 53 دولة. وأعلن عن أسماء الفائزين يوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني في متحف الاتصالات بمدينة برلين. وستعرض الحملة الآن في معرض "ريد دوت" التي ستجوب العالم ضمن جولتها.

تعليقاً على الفوز بالجائزة، قال "عبد الله النجار" المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي في شبكة الجزيرة الإعلامية: "نحن نؤمن في الجزيرة أن لكل فرد قصة تستحق أن نسمعها، ولذلك ننتج يومياً أخباراً تحمل جوانب عاطفية حول الناس، بغض النظر عن هويتهم وأماكن تواجدهم. لذلك، كان على الحملة أن تكون متميزة جداً لتتمكن من تمثيل هذه القصص الإنسانية وقوة الروح الإنسانية، وأنا سعيد جداً لأننا تمكنّا من الارتقاء لهذا المستوى في التحدي، وتجاوزنا توقعاتنا، وأسعدنا الجميع بصور الحملة ورسائلها".

وقد أطلقت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، واستمرت لأكثر من ستة أسابيع في اثنتي عشرة دولة. تضمنت فيلماً قصيراً، وإعلانات تلفزيونية، ومنشورات صحفية، وتصاميم مطبوعة ورقمية، بالإضافة إلى معرض صور تفاعلي في لندن. ولكي تنسجم مع موضوع الحملة، كان كل منتج من الحملة يروي قصة إنسانية مختلفة.

سبق أن حصلت حملة "اسمع قصة الإنسان" خلال هذا العام على جائزة فضية وجائزتين برونزيتين في مهرجان "دبي لينكس". وجائزة القلم البرونزي وتنويهين من "وان شو".

يمكنكم الاطلاع على فيلم الحملة وموادها الأخرى على الرابط التالي:

http://www.aljazeera.com/pressoffice/2014/11/hear-human-story-20141135433755976.html

المصدر : الجزيرة مباشر
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