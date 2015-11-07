الإعلام المصري يسخر من " الديلي ميل" و"الخارجية" تنفي وتثبت

الديلي ميل تكشف عن نجاة طائرة بريطانية من صاروخ فوق شرم الشيخ

قبل اقل من 24 ساعة نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية قصة خبرية تؤكد أن طائرة ركاب بريطانية نجت بأعجوبة اثناء تحليقها في سماء شبه جزيرة سيناء المصرية وذلك بعد أن تمكن قائد الطائرة من الانحراف بمسارها قليلا لتفادي صاروخ كان في طريقه للاصطدام بالطائرة .

رواية الديلي ميل التي جاءت علي لسان قائد الطائرة نفسه استقبلها الاعلام المصري بحالة من السخرية الشديدة المصحوبة بالغضب من الموقف البريطاني من مصر بسبب قرار بريطانيا بإجلاء سائحيها من مصر وتأكيداتها ان الطائرة الروسية التي سقطت بعد اقلاعها من مطار شرم الشيخ وقتل جميع ركابها تعرضت لعمل تخريبي ولم تسقط نتيجة خلل فني .

ونشرت الصحف والمواقع المصرية تحليلات ساخرة علي لسان من اسمتهم بالمصادر العسكرية تؤكد أن رواية قائد الطائرة البريطاني هي محض خيال ،واشارت اكثر من صحيفة مصرية الي ان خبراء عسكريون اكدوا ان قائد الطائرة البريطاني لا يمكن ان يكون طيار وانه مجرد سائق ميكروباص .

ولفتت بعض المواقع الخبرية المصرية الي تصدر هاشتاج "طيار الديلي ميل " لموقع التواصل الاجتماعي تويتر للسخرية من الخبر الذي نشرته الديلي ميل والاستهزاء بالطيار البريطاني الذي قال هذا الكلام .

ونشرت تلك المواقع اكثر من تصريح علي لسان وزراء طيران سابقين للسخرية من رواية الديلي ميل وللتأكيد على أنها محض خايل وان الطائرة لا يمكن ان تكون مثل الميكروباص وانه لو استهدف صاروخ طائرة فان الطيار لا يراه لانه يكون ساعتها في ذمة الله علي حد قول أكثر من مسئول مصري

كما نشرت تلك المواقع تغريدات لاشخاص غير معروفين يتحدثون فيها عن رواية الديلي ميل بسخرية ووصفوا قائد الطائرة البريطانية بأنه قائد سيارة ميكروباص خط الدائري حلوان .

الا ان المتحدث باسم الخارجية المصرية احمد ابوزيد أكد وجود تدريبات عسكرية كما قالت الديلي ميل ولكنه في نفس الوقت قال ان تلك التدريبات كانت بنيران ارضية ولم تشمل اطلاق اي صاروخ .