اتهامات للأمن المصري بتصفية 4 طلاب بينهم طفلان

الشباب الذين تتهم أسرهم الداخلية بتصفيتهم

اتهمت أسر 4 من الشباب بينهم أطفال الأجهزة الأمنية المصرية بتصفية أبنائهم، حيث ذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي نشر على صفحتها علي الفيسبوك أن الشباب لقوا مصرعهم نتيجة انفجار سيارة بمدخل مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية المصرية، وهو ما نفته أسرهم.



وقالت أسرة الشابين صلاح عصام مراد (الصف الثالث الثانوي)، وعبد الرحمن عصام مراد (الثاني الإعدادي) إنهم كانوا في طريقهم لإداء صلاة الجمعة وحدث الانفجار، فيما أكدت أسرتا الشابين الآخرين محمد صلاح محمد، و علي مصطفي محمد أنه تم اعتقالهما فجر اليوم من مدينة القاهرة.



و كانت الداخلية قد قالت في بيانها إن الطالب صلاح عصام كان يستقل دراجة بخارية ويتحدث مع الشابين الآخرين، وهو ما نفته أسرة الشاب، وأكدت أن الأسرة مؤيدة للسيسي وهذا معروف للجميع.



وشككت الأسرة في رواية وزارة الداخلية التي قالت إنه تم العثور علي بطاقات إثبات الشخصية للشباب علي الرغم من تفحم السيارة بالكامل، وهذا ما أثبتته الصور من موقع الحادث .

و قالت أسر الضحايا إن الطالبين محمد صلاح محمد ابراهيم الطالب بجامعة الأزهر فرع الديدامون، وعلي مصطفي محمد السيد (خريج ثانوية أزهرية)، ومُلتحق بأحد المعاهد الخاصة بالقاهرة، تم اعتقالهما من أحد الشقق السكنية بالقاهرة فجر اليوم، ثم قاموا بتصفيتهما جسدياً، ثم اقتيادهما في إحدى السيارات إلى مركز ومدينة ابوكبير بمحافظة الشرقية وهو المركز الذي يتبع لهُ الشابان.

و أضافوا في روايتهم أن الداخلية قامت بتفخيخ السيارة، وتفجيرها و هما بداخلها، وأثناء توقف السيارة علي مدخل مركز المدينة، مر طفلان يستقلان درجة بخارية هما صلاح عصام مراد، وعبدالرحمن عصام مراد كانا في طريقهما لأداء صلاة الجمعة، وأثناء مرورهما بجوار السيارة لفت انتباههما ما بداخلها. وبحسب شهود عيان فقد توقف الشابان إلى جوار السيارة، وبعدها بدقائق قليلة انفجرت السيارة، وانفجرت الدراجة البُخارية معهما.

