إن بي سي: تنظيم الدولة تباهى بإسقاط الطائرة الروسية

ذكرت محطة (إن بي سي) التلفزيونية الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن زعماء تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة بسوريا وأشخاصا في شبه جزيرة سيناء المصرية تباهوا في اتصالات جرت بينهم بإسقاط طائرة الركاب الروسية.



ونقلت المحطة عن مسؤول أمريكي قوله "كانوا يحتفلون بشكل واضح". وأضافت أن أوساط المخابرات الأمريكية التقطت قبل إسقاط الطائرة رسالة من جماعة ولاية سيناء حذرت من قرب حدوث "شيء كبير في المنطقة".

وسقطت الطائرة يوم السبت الماضي في محافظة شمال سيناء، حيث تنشط جماعة ولاية سيناء التي بايعت الدولة الإسلامية، وغيرت اسمها من أنصار بيت المقدس. وقتل جميع من كانوا في الطائرة وعددهم 224 شخصا.



وقال مسؤولون غربيون إنه من المرجح أن قنبلة يمكن أن تكون ولاية سيناء زرعتها في الطائرة تسببت في الحادث. وبدأت دول غربية في إجلاء رعاياها من منتجع شرم الشيخ الذي أقلعت الطائرة من مطاره.

* مرفق فيديو أرشيفي لزيارة السفير البريطاني لشرم الشيخ لمتابعة حادث الطيارة الروسية .

