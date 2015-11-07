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أيمن نور: الانقلاب في مصر ينقلب على نفسه

7/11/2015

قال المعارض السياسي وزعيم حزب غد الثورة بمصر "أيمن نور" إن الانقلاب في مصر بدأ ينقلب على نفسه معتبرا ما حدث في الثالث من يوليو/تموز 2013 انقلابا حتى على تظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران في العام ذاته والتي خرجت ضد "د.محمد مرسي".

وأضاف "نور" في ندوة تناقش الحالة المصرية والمشهد الإقليمي على هامش معرض الكتاب العربي باسطنبول، أن رجال النظام أنفسهم الآن يدفعون الثمن ومنهم رجل الأعمال "صلاح دياب" الذي قرر النائب العام التحفظ على أمواله.

وأشار إلى أن خطأ القوى المدنية في مصر هو عدم تمييزها بين المبادئ والمصالح مع نظام لا يعرف المبادئ حتى بدأ الانقلاب "يأكلها" حاليا.

ووصف "نور" الوضع الحالي في مصر بـغياب للنظام والعدل والقانون والشرعية مؤكدا أن الانقلاب في مصر ينقلب على مؤيديه وما يوصف بالانتخابات البرلمانية مهزلة سياسية.

وأكد أن النظام الحالي أوهم قطاعا عريضا من الشعب المصري بقدرته على حمايته لكن ثبت باليقين على أنه غير قادر على ذلك وأصبح يواجه الشباب بالرصاص الحي وأحكام الإعدام والمؤبد لمجرد تمسكهم بحقه في التعبير.

وأشار "نور" إلى أن مؤسسة الجيش المصري لديها إشكالية حاليا مع "عبد الفتاح السيسي" ودافع "نور" عن مؤسسة القضاء والإعلام قائلا: "ليس القضاء المصري كله الزند وليس الإعلام المصري كله توفيق عكاشة وأحمد موسى" وهما إعلاميان مؤيدان للسيسي.

من جانبه قال الكاتب والإعلامي السعوديجمال خاشقجي إنه يتوقع حدوث سيناريو من اثنين في مصر إما الرجوع إلى الميدان وهو ما ستقابله السلطة برد قاس أو نزوع الكثير من الشباب إلى التطرف خاصة مع توسع تنظيم الدولة في المنطقة.

 

وأضاف خاشقجي، خلال الندوة أن النظام المصري الحالي لم يؤسس لإصلاح اقتصادي حقيقي في مصر ولذا فإن الفشل يلاحقه، مشيرا إلى أنه يؤمن بأن النظام المصري الحالي إذا نجح في الاقتصاد فإن العالم سيغفر له كل ما حدث.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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