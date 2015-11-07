أول رائد فضاء بريطاني منذ 24 عاما يبدأ رحلته في ديسمبر

يبدأ رائد الفضاء "تيم بيك البريطاني" مهمة تستمر لستة أشهر لحساب وكالة الفضاء الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ليصبح أول بريطاني يذهب للفضاء منذ سافرت "هيلين شارمان" على متن سفينة فضاء سوفيتية لثمانية أيام في العام 1991.



وأبلغ بيك (43 عاما) الصحفيين "بعد مرور 24 عاما منذ سافرت هيلين شارمان إلى محطة الفضاء مير سيرفع العلم البريطاني في الفضاء مرة أخرى".



وقال إن ما يعنيه هذا أنه لا شيء يمنع أطفال المدارس في بريطانيا من أن يصبحوا أول من يصلون إلى كوكب المريخ في المستقبل.



وأشار بيك إلى أنه سيجري سلسلة من التجارب العلمية بينها بعض الأبحاث الطبية حيث سيصبح "فأر تجارب بشريا".



وسينطلق "بيك" الذي اختير في العام 2009 ليصبح رائد فضاء من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان ليبدأ مهمة عنوانها "برنسيبيا". وسميت تيمنا بنظرية "إسحاق نيوتن" التي وصف فيها القوانين الأساسية للحركة والجاذبية.



واختارت بريطانيا في البداية الخروج من البرنامج الأوروبي لتسيير رحلات بشرية إلى الفضاء؛ لكنها عدلت عن قرارها في عام 2012.



ومحطة الفضاء عبارة عن معمل يعيش فيها طاقم دولي من ستة أشخاص ويعملون مع دوران المحطة حول الأرض مرة واحدة كل 90 دقيقة بسرعة خمسة أميال في الثانية الواحدة.



وبدأ بناء المحطة الدولية في العام 1998، ولم تخل من البشر منذ عام 2000. وخلال تلك الفترة زارها أكثر من 200 شخص ينتمون إلى 15 بلدا.