17 قتيلا جراء الأمطار في البحيرة و الغربية بمصر خلال يومين

صورة أرشيفية لغرق الشوارع بالأمطار في مصر

لقي 17 شخصا بينهم أطفال حتفهم في محافظتي البحيرة والغربية شمال القاهرة جراء موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق عدة خلال اليومين الماضيين.



وكانت وزارة الصحة المصرية قد ذكرت في بيان لها أمس (الخميس) أن "محافظة البحيرة شهدت وفاة 15 وإصابة 27 حالة منذ يوم الأربعاء الماضي وإلى الآن، في حين شهدت محافظة الغربية حالتي وفاة وإصابة واحدة " ومن بين الضحايا في محافظة البحيرة عدة أطفال.



من ناحية أخرى يعاني المعتقلون والمحتجزون في المحافظات المصرية المتضررة من الأمطار، من دخول المياه إلى زنازينهم.

وذكرت مصادر حقوقية أن إدارة سجن طنطا شمال القاهرة منعت الزيارة يوم الخميس بسبب الأمطار، فيما سُمعت استغاثات معتقلين من داخل السجن تشكو إتيان المياه على متعلقاتهم.