ناسا:عاصفة شمسية دمرت الغلاف الجوي للمريخ قبل 3 ملايين سنة

توصل علماء وكالة الابحاث الفضائية الأمريكية ناسا إلى أن عاصفة شمسية وراء تدمير الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي لكوكب المريخ قبل أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمئة سنة.



ويعد الاكتشاف مفتاحا لفهم توقيت وكيفية تحول المريخ إلى كوكب بارد قاحل, بعدما كان يشبه الأرض.

وعلى خلاف كوكب الأرض، يفتقد الكوكب الأحمر لمجال مغناطيسي يحمي غلافه الجوي, ما يجعله عرضة لمخاطر الإشعاعات فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، علاوة على الانفجارات الغازية العالية الطاقة والجسيمات المغناطيسية التي تتدفق من الشمس خلال العواصف الشمسية.