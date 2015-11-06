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ملك المغرب يعفو عن 4215 سجينا منهم "متهمون بالإرهاب"

6/11/2015
محمد السادس

أصدر العاهل المغربي الملك "محمد السادس"  أمس (الخميس) عفوا استثنائيا عن 4215 من السجناء بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء التي يعتبرها المغرب التاريخ الرسمي لاسترجاع منطقة الصحراء من الاستعمار الإسباني.

وأشار بيان لوزارة العدل والحريات المغربية أن من بين الذين شملهم العفو سبعة وثلاثين من المحكومين بقضايا "إرهاب" .

وذكر أن العفو عنهم جاء استجابة لما وصفها البيان بملتمسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إلى العاهل المغربي منذ العام 2005.

وذكر البيان أنّ العفو طال 215 شخصاً من المنحدرين من الصحراء الغربية المتنازع عليها مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو.

واستفاد من العفو بعض شيوخ التيار السلفي، المعروف إعلاميا بالسلفية الجهادية، ويتعلق الأمر بـ"حسن الخطاب" زعيم خلية ما يعرف بأنصار المهدي والمحكوم بالسجن ثلاثين سنة و"عبد الرزاق سوماح" المدان بعشرين سنة لتزعمه حركة المجاهدين بالمغرب.

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