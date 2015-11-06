مالي ونيجيريا يبلغان نهائي كأس العالم تحت 17 عاما

واصل ممثّلا الكرة الأفريقيّة: المنتخب النيجيري ونظيره المالي تألقهم في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، المقامة حاليا في تشيلي، بعد أن حجز كل منهما مقعده في المباراة النهائية التي ستقام فجر الاثنين المقبل.

واستكمل منتخب مالي مسيرته المميزة في البطولة عندما حقق فوزا تاريخيا على منتخب بلجيكا (3-1) في الدور نصف النهائي .

أحرز الهدف الأول للمنتخب البلجيكي "دانتي ريجو" في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول إلا أن "أبوبكر تراوري" مهاجم مالي نجح في التعادل بعد 3 دقائق فقط .

سيطرت مالي على مجريات المباراة بشكل كامل، ونجح المهاجم "صديقي مايجا" في تسجيل هدف التقدم لمالي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وفي نهاية المباراة أحرز "سيكو كويتا" الهدف الثالث لمالي في الدقيقة 85 من ليؤكد وصول مالي التاريخي للمباراة النهائية.

من جهته تأهل منتخب نيجيريا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على المكسيك بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة.

تقدم المنتخب المكسيكي في الدقيقة 8 من بداية اللقاء، قبل أن يتعادل "كيليشي نواكالي" لنيجيريا في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 43 أحرز "أورجي أوكونكو" الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا لينتهي الشوط الأول بتقدم النسور بهدفين لهدف.

وأحرزت المكسيك الهدف الثاني عن طريق "دييجو كورتيس" وبعدها أحرز "أوسيناشي إيبيري" الهدف الثالث لنسور نيجيريا في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية اللقاء بـ7 دقائق أحرز "فيكتور أوسيمين" الهدف الرابع لنيجيريا من ضربة جزاء، ليضرب المنتخب النيجيري موعدًا ناريًا مع نظيره مالي في المباراة النهائية للبطولة.

جدير بالذكر أن القارة الأفريقية سبق أن توجت في ستّ مناسبات بكأس العالم تحت 17 سنة (نيجيريا في نسخ 1985، 1993، 2007 و 2013 و غانا في نسختي 1991 و 1995).