كيري ولافروف يبحثان لقاء مرتقبا للنظام السوري مع المعارضة

كيري ولافروف

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف بحثا هاتفيا الجهود الدولية لبدء مباحثات بين السلطات السورية و المعارضة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الاتصال الهاتفي جرى بناء على مبادرة من واشنطن وإن الوزيرين ناقشا أيضا تنسيق المواقف حول قتال تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتشددة في منطقة الشرق الأوسط.

كان البيان الختامي الصادر بعد اجتماع فيينا حول الأزمة السورية أفاد أن أطراف المحادثات السورية تدعو الأمم المتحدة لجمع الحكومة والمعارضة السورية من أجل عملية سياسية تقود إلى تشكيل حكومة جديرة بالثقة وغير طائفية ولا تقصي أحداً قبل إجراء الانتخابات، مضيفا أن المشاركين سيسعون إلى وقف النار في كل أنحاء سورية.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الذي دام أكثر من سبع ساعات "اتفقنا على سورية موحدة علمانية وبقاء مؤسسات الدولة"، مضيفاً أن الهدف هو وقف الحرب في سورية بالطرق الدبلوماسية واعتبر أن الأسد لا يمكن أن يوحد سوريا ويحكمها وأكد أن موقف الولايات المتحدة من أن لا دور له في مستقبل سوريا لم يتغير.