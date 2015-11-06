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فيديو_ مغتربون مسلمون ينشئون مشروعات خيرية في "أوهايو"

6/11/2015

قال إسماعيل محمد الغولة المغترب الليبي المقيم بولاية أوهايو منذ عام 1979 ، إنه كان أحد المؤسسين للمشروعات الإسلامية  في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية ، وأشار إلى أن هذه المشروعات بدأت باستئجار شقة لإقامة الشعائر الإسلامية فيها للجالية المسلمة ثم تم شراء كنيسة  وتم تحويلها إلى مسجد بعد ترميمها .

وأشار إسماعيل الغولة  في " حكاية " إلى أن المشروعات الإسلامية الخيرية تطورت مع الوقت حيث تم شراء مقبرة لدفن الموتي من المسلمين ، ثم تم إنشاء مدرسة  إسلامية ، وهو ما تلاه إنشاء عدد من المساجد التي تخدم المسلمين المغتربين إضافة إلى أمريكيين أسلموا على يد العلماء المسلمين ، وأشار الغولة إلى أن الجالية المسلمة في مدينة دايتون بولاية أوهايو تبلغ نحو ثلاثة عشر ألفا من المسلمين .

المصدر : الجزيرة مباشر
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