فيديو_ مغتربون مسلمون ينشئون مشروعات خيرية في "أوهايو"

قال إسماعيل محمد الغولة المغترب الليبي المقيم بولاية أوهايو منذ عام 1979 ، إنه كان أحد المؤسسين للمشروعات الإسلامية في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية ، وأشار إلى أن هذه المشروعات بدأت باستئجار شقة لإقامة الشعائر الإسلامية فيها للجالية المسلمة ثم تم شراء كنيسة وتم تحويلها إلى مسجد بعد ترميمها .

وأشار إسماعيل الغولة في " حكاية " إلى أن المشروعات الإسلامية الخيرية تطورت مع الوقت حيث تم شراء مقبرة لدفن الموتي من المسلمين ، ثم تم إنشاء مدرسة إسلامية ، وهو ما تلاه إنشاء عدد من المساجد التي تخدم المسلمين المغتربين إضافة إلى أمريكيين أسلموا على يد العلماء المسلمين ، وأشار الغولة إلى أن الجالية المسلمة في مدينة دايتون بولاية أوهايو تبلغ نحو ثلاثة عشر ألفا من المسلمين .