فيديو.. مواجهات بالضفة لمنع خروج مظاهرة فلسطينية

قالت مراسلة الجزيرة إن مواجهات اندلعت في مدينة الخليل بالضفة الغربية بعد محاصرة الاحتلال مسجدا دعت حركة حماس للخروج منه بمظاهرات عقب انتهاء صلاة الجمعة .

واندلعت المواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال عند انتهاء صلاة الجمعة وخروج المصلين من المسجد، حيث قام الشبان برشق الجنود بالحجارة فيما رد الجنود الذين حاصروا المسجد واعتلوا أسطح المنازل المحيطة بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأدت المواجهات إلى إصابة عدد من المواطنين نُقلوا جميعا إلى مستشفى الخليل لتلقي العلاج بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وانطلقت مسيرة بعد انتهاء الصلاة دعت اليها حركة حماس نصرة لشهداء الخليل والاقصى، رغم محاولات قوات الاحتلال منع المصلين من الوصول للمسجد.