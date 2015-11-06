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فيديو.. مشادة أثناء محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين

5/11/2015

أرجأت محكمة النقض المصرية أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة 21 يناير/كانون الثاني.

وكانت محكمة النقض بمصر عقدت الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني جلسة إجراءات التقاضي للحسم في محاكمة مبارك بتهمة قتل متظاهرين.

وأسفرت أحداث ثورة 25 يناير 2011 عن سقوط 846 قتيلا و6467 مصابا بمحافظات مصر كافة.

ومنذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، تواصلت الدعوات الشعبية لمحاكمة مبارك عن الجرائم التي ارتكبت خلال الثورة وخصوصا قتل المتظاهرين، واستمر هذا الضغط الشعبي إلى أن أعلن في 11 أبريل/نيسان 2011 عن بدء النيابة العامة التحقيق مع مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين.

وشهدت قاعة المحكمة مشادات بين أنصار للرئيس الأسبق ودفاع المدعين بالحق المدني.

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