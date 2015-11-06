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فيديو.. طفل أمريكي معاق يذهل مدربه في لعبة كرة القدم

6/11/2015

جيفين توني صبي أمريكي من بنسلفانيا عمره 12 عاما ولد بدون ذراعين أو رجلين لكن ذلك لم يمنعه من لعب كرة القدم الأمريكية حتى مع الأصحاء من أقرانه.

وقال ميتش هوفمان المدرب الذي يشرف على الفريق الذي يلعب به جيفين توني إن تصميم توني وشجاعته من الأمور التي جعلت له حضورا بارزا في مدرسته.

 وأضاف "إن المرء الذي يعمل كمدرس لا يمكنه أبدا أن يجمع الكثير من الأموال لكن لحظات كهذه اللحظات والقرب من أطفال مثله لهو أمر لا يمكن أن يكون المال بديلا له."

 وقال الصبي توني إن ما ألهمه للعب كرة القدم الأمريكية هو مشاهدته لفريق فيلادلفيا إيجلز وهم يلعبون على مدار سنوات طويلة.

وأضاف "أريد أن أرى ما إذا كان بإمكاني أن أقوم بكل شيء وأحاول وسوف أرى ما يحدث.، وقال إنه يخطط للعب كرة القدم الأمريكية مرة أخرى في العام القادم.

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