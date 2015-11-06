فيديو..المغنية كاتي بيري الأعلى أجرا في قائمة فوربس

أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة قائمتها للنساء الأعلى أجرًا في عالم الموسيقى خلال العام 2015، وتصدرت القائمة الفنانة "كاتى بيرى" بتحقيقها 135 مليون دولار هذا العام، على مدار 126 حفلاً بالإضافة إلى تعاقداتها للظهور على أغلفة عدد من المجلات.

كانت "بيرى" أعلنت بفخر في مقابلة لها مع "فوربس" الصيف الماضي، أنها تعتبر نفسها سيدة أعمال وليست فقط مجرد مغنية، وهى فخورة بإدارتها للشركة الخاصة بها". وبهذه النتيجة انتقلت النجمة "تايلور سويفت" من المركز الأول في القائمة إلى الثاني بإجمالي دخل بلغ 80 مليون دولار خلال 2015، أما المغنية المثيرة للجدل "ليدى جاجا" فجاءت في المركز الرابع بـ 59 مليون دولار، وحلت "بيونسيه" فى المركز الخامس، تلتها "بريتينى سبيرز" ثم جنيفر لوبيز وفى المركز الأخير جاءت "ريهانا" بدخل بلغ 26 مليون دولار.