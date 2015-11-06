البث الحي
منوعات

فيديو..المغنية كاتي بيري الأعلى أجرا في قائمة فوربس

5/11/2015

أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة قائمتها للنساء الأعلى أجرًا في عالم الموسيقى خلال العام 2015، وتصدرت القائمة الفنانة "كاتى بيرى" بتحقيقها 135 مليون دولار هذا العام، على مدار 126 حفلاً بالإضافة إلى تعاقداتها للظهور على أغلفة عدد من المجلات.

كانت "بيرى" أعلنت بفخر في مقابلة لها مع "فوربس" الصيف الماضي، أنها تعتبر نفسها سيدة أعمال وليست فقط مجرد مغنية، وهى فخورة بإدارتها للشركة الخاصة بها". وبهذه النتيجة انتقلت النجمة "تايلور سويفت" من المركز الأول في القائمة إلى الثاني بإجمالي دخل بلغ 80 مليون دولار خلال 2015، أما المغنية المثيرة للجدل "ليدى جاجا" فجاءت في المركز الرابع بـ 59 مليون دولار، وحلت "بيونسيه" فى المركز الخامس، تلتها "بريتينى سبيرز" ثم جنيفر لوبيز وفى المركز الأخير جاءت "ريهانا" بدخل بلغ 26 مليون دولار.

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)