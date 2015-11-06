البث الحي
منوعات

فيديو .. اعتقال 20 شخصا في تركيا قبل بدء قمة العشرين

6/11/2015

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن قوات الشرطة اعتقلت نحو 20 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية قبيل بدء اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط.

أشارت الوكالة إلى أن المشتبه بهم، بينهم روسيان، اعتقلوا اليوم الجمعة في سلسلة مداهمات شنتها قوات الشرطة في أنحاء مدينة أنطاليا التي ستستقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة دول مجموعة العشرين هذا الشهر.

تتهم السلطات التنظيم بتنفيذ عدد من التفجيرات في مدينة سروج القريبة من الحدود مع سوريا والعاصمة أنقرة والتي أودت بحياة نحو 130 شخصا منذ يوليو / تموز.

 

المزيد من منوعات

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)