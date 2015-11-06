فيديو .. اعتقال 20 شخصا في تركيا قبل بدء قمة العشرين

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن قوات الشرطة اعتقلت نحو 20 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية قبيل بدء اجتماعات قمة مجموعة العشرين في مدينة أنطاليا على البحر الأبيض المتوسط.

أشارت الوكالة إلى أن المشتبه بهم، بينهم روسيان، اعتقلوا اليوم الجمعة في سلسلة مداهمات شنتها قوات الشرطة في أنحاء مدينة أنطاليا التي ستستقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقادة دول مجموعة العشرين هذا الشهر.

تتهم السلطات التنظيم بتنفيذ عدد من التفجيرات في مدينة سروج القريبة من الحدود مع سوريا والعاصمة أنقرة والتي أودت بحياة نحو 130 شخصا منذ يوليو / تموز.