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علماء يبتكرون جهاز لاسلكي لعلاج "الشخير"

6/11/2015

ابتكر علماء في سان فرانسيسسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية جهازا لاسلكيا يرصد الشخير العالي أثناء النوم ويخفف من حدته. ويقول العلماء إن الجهاز يحسن من نوعية النوم، وبالتالي من صحة النائم وشريكه في السرير أو الغرفة.

والجهاز الجديد مزود بأداة للرصد بجوار السرير تقوم بسماع الصوت ثم تنشيط مضخة صغيرة لاسلكيا تعمل ببطء على نفخ بساط موضوع تحت الوسادة، ما يحركها بحيث يجري تعديل وضع ممرات وعضلات التنفس ليخفت صوت الشخير من دون إيقاظ النائم أو من حوله.

ويعاني ملايين البشر من مشكلة الشخير العالي خاصة الأزواج الذين يضطرون إلى تحريك الشريك عدة مرات في الليل للحد من شخيرهم.

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